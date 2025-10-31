İSTANBUL (AA) - İlk sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaşan Türk Reasürans'ın Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, 'İlk raporumuzla birlikte sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaları ölçülebilir bir çerçeveye oturttuk. Karbon ayak izimizi hesaplayarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini somut verilerle değerlendirdik.' ifadesini kullandı.



Türk Reasürans'tan yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilirlik alanındaki performansını ölçülebilir verilerle ortaya koyarak şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürünü güçlendirirken, sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmaları ve kalıcı değer yaratma vizyonunu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunda ortaya koydu.

Hazırlanan rapor, Türk Reasürans'ın sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularındaki yönetim yapısını, stratejisini, risk belirleme ve yönetim süreçlerini, performans metriklerini ve hedeflerini kapsamlı şekilde ele alıyor. Raporda, iklim değişikliğinden kaynaklanan risk ve fırsatların şirketin finansal göstergeleri üzerindeki etkileri de somut verilerle değerlendiriliyor.

Türk Reasürans, sürdürülebilirlik performansını yalnızca politikalar düzeyinde değil, ölçülebilir sonuçlarla da izlemek amacıyla karbon ayak izini hesapladı. Operasyonel sınırları içindeki doğrudan sera gazı emisyonlarını ölçümleyerek faaliyetlerinin çevresel etkisini somut verilerle ortaya koyan şirket, bu çalışmayla iklim değişikliğine uyum ve karbon yönetimi stratejilerinin geliştirilmesine temel oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, 'İlk raporumuzla birlikte sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaları ölçülebilir bir çerçeveye oturttuk. Karbon ayak izimizi hesaplayarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini somut verilerle değerlendirdik. Bu veriler, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar için yol gösterici olacak. Türk Reasürans olarak amacımız, yalnızca sektörümüze değil, ekonomimize ve toplumumuza da uzun vadeli değer kazandırmaktır.' ifadelerini kullandı.