Türk savunma sanayi şirketleri futbol turnuvasında şampiyon TUSAŞ oldu.



A5 Savunma Sanayii Dergisinin düzenlediği 'A5 Business Defence Cup' turnuvası sona erdi. Gölbaşı Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, HAVELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) AŞ, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) bünyesinde kurulan futbol takımları katıldı.



Final karşılaşması, ASELSAN ve TUSAŞ takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan TUSAŞ şampiyon olurken turnuvayı da gol yemeden tamamlamayı başardı.



TUSAŞ takımının kaptanı Mehmet Eray Karahan, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Karahan turnuva ile ilgili istatistiklerini paylaşarak, 'Turnuva boyunca hiç gol yemedik. Savunma anlamında iyi bir istatistik olduğunu düşünüyorum.' dedi.



TUSAŞ, kupasını İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023) sergileyecek.



A5 Savunma Sanayii Dergisi İmtiyaz Sahibi İpek İpek, Türkiye'de savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu ifade ederek, 'Oldukça stresli ve zor, yoğun çalışma temposu gerektiren bir sektör. Biz de burada çalışan arkadaşlarımızı sosyalleştirmek, bir arada olmaları ve iç iletişimlerini sağlamak adına böyle bir organizasyon düzenlemek istedik.' değerlendirmesinde bulundu.



İpek, savunma sanayi alanında basketbol, voleybol ve bowling turnuvaları da düzenleyeceklerini belirterek, 'Takımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 9 büyük savunma sanayi devimiz buraya katıldılar. Büyük bir mücadele gösterdiler, çok büyük bir özveriyle çalıştılar. En kıymetlisi Savunma Sanayi Başkanlığımızın da takımı bizimleydi. Haliyle bu zorlu mücadelede onlarla birlikte olmak çok keyifliydi.' diye konuştu.

AA