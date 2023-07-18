Ankara

Türk sporunda geride kalan haftada voleybol, atletizm, para atletizm, okçuluk, para okçuluk ve bisiklet branşlarında, önemli organizasyonlarda büyük başarılar elde edildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarihe geçti. Ay-yıldızlılar, ABD'deki finallerde sırasıyla İtalya, ABD ve Çin'i üstün bir performansla yenerek altın madalya kazandı. "Filenin Sultanları" aynı zamanda dünya sıralamasında ise tarihte ilk kez birinci sıraya yükselmenin gururunu yaşadı.

Genç atletlerden 6 madalya

Gençler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular, kazandıkları 6 madalyayla gelecek için umut verdi.

Finlandiya'daki organizasyonda Türkiye, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

Yüksek atlamada Ali Eren Ünlü, 400 metre engellide İsmail Nezir, gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye'ye üç adım atlamada Berke Akçam, disk atmada Özlem Becerek ile 4x4 Bayrak Erkek Milli Takımı gümüş, üç adım atlamada ise Batuhan Çakır bronz madalya getirdi.

Ersu Şaşma'dan rekorla gelen kota

Atletizmde milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda 5.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kıran Ersu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Ersu bu atlayışıyla, son iki olimpiyatta bronz madalya kazanan sporculardan daha iyi bir derece yaptı.

Para atletizmde 3 madalya, 4 kota

Para atletizmde geçen hafta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 3 madalya kazandı.

Milli sporcu Muhammet Khalvandi cirit atma F57 kategorisinde altın, 800 metre T53'te Hamide Doğangün, 400 metre T12'de ise Oğuz Akbulut bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu 3 sporcuyla birlikte, bin 500 metre T13 kategorisinde dördüncü olan Mikail Ay, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını almayı başardı.

Bisiklette 12 yıl sonra gelen madalya

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Türkiye'ye 12 yıl sonra Avrupa Pist Şampiyonası'nda gençler kategorisinde madalya sevinci yaşattı.

Portekiz'de gerçekleştirilen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda 18 yaşındaki Ramazan Yılmaz, birer gümüş ve bronz madalya elde etti. Milli sporcu, 2011 yılında şampiyon olan Ahmet Örken'den sonra Avrupa'da kürsüye çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Atıcılık ve para atıcılıkta 3 madalya

Atıcılık ve para atıcılık branşlarında milli sporcular uluslararası arenada haftayı 3 madalyayla kapattı.

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap kadınlar kategorisinde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, bronz madalya aldı.

Para atıcılıkta ise Hırvatistan'da WSPS Dünya Kupası düzenlendi. Bu organizasyonda milli sporculardan Aysel Özgan, 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde, Ayşegül Pehlivanlar ise 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde bronz madalya elde etti.

Toplam 15 madalya, 5 kota

Milli sporcular geçen hafta (10-17 Temmuz) tarihlerinde büyük organizasyonlarda toplam 15 madalya aldı.

Ay-yıldızlı bayrağı temsil eden milliler, 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayrıca 5 sporcu da 2024 Paris biletini cebine koydu.

AA