İSTANBUL- Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, 11 - 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan PUBG MOBILE World Invitation 2023 (PMWI) turnuvasına ev sahipliği yapacak. En son PMPL Avrupa Şampiyonu olarak şampiyonaya katılacak olan Fire Flux Esports ve 2022 yılında PMGC Dünya Şampiyonu olan S2G Esports, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenecek ve toplam ödül havuzu 78 milyon TL olan turnuvada Türkiye’yi temsil ederek şampiyonluk mücadelesi verecek.

PMWI 2023, Ana Turnuva ve Allstar olmak üzere iki aşamadan oluşacak. 11 - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ve temsilcimiz S2G Esports’un 18 takım arasında yer aldığı Allstar aşamasında başarılı olan ilk 6 takım ana turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Fire Flux Esports’un yer aldığı ana turnuva ise bu altı takımın katılımı ile birlikte 16 takımın mücadele edeceği bir espor şölenine dönüşecek. İki aşamanın da üçer gün süreceği PMWI’da Ana Turnuva 14 - 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

HABER: METE YILMAZ