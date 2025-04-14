Eminönü Mahmutpaşa'daki Büyük Yeni Han'da 41 yıldır el sanatları eserler yapan Karaman, kızıyla birlikte 2 yıl önce baston kültürünü yaşatmak amacıyla "Destan Yazılan Adımlar" projesini başlattı.

Proje kapsamında çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerden tarihi konular, bastonlara işlenecek motifler ve çizimlerle ilgili destek alan Karaman, 2 yıl süren çalışmaların sonucunda 19 parçalık özel koleksiyon oluşturdu.

Karaman, kakma ve kabartma tekniklerini kullanarak Türk tarihine yön veren isimleri, tarihi olayları, savaşların hikayelerini ve tarihi motifleri işlediği bastonları, altın, gümüş, pırlanta, firuze ve mozaiklerle süsledi.

"Baston gücün ve asaletin simgesidir"

Şahin Karaman, AA muhabirine, el emeği göz nuruyla yaptığı bastonlara işlenen motifler ile süslemelerin büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi.

Eserlerin birbirinden güzel ve farklı olduğuna inandığını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Bu projeyi tasarlayıp hayata geçireli 2 yıl oldu ancak çalışmalarımız yeni tamamlandı. Eserlerimize 1071 Malazgirt Savaşı'nı kurguladık. 1453 İstanbul'un fethini ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini, Mimar Sinan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanı gibi hikayeleri bazı yönleriyle kurgulayarak işledik. Son derece güzel eserler meydana getirdiğimize inanıyorum. Onların hayatlarını biz bu bastonlara kurguladık. Neden bastona kurguladık? Çünkü baston gücün ve asaletin simgesidir."

Değerli taşların içine Ayasofya'nın mikro çalışması resimlendirildi

Bastonlarda değerli taşların içine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın mikro çalışmasının da resimlendirildiğini vurgulayan Karaman, "Gümüşten tutun da altın, pırlanta, mozaik bastonların üzerinde var. Eserlerin üzerine mine, mıhlama tekniği, kalem atma tekniği dediğimiz gravür çalışması, kendi alanım olan kakma, kabartma tekniğini uyguladık." ifadesini kullandı.

Karaman, bastonların içine konulduğu sandıklarda da aynı yöntemi uyguladığını dile getirdi.

Projede 3 farklı üniversiteden akademisyenlerin katkılarının olduğunu aktaran Karaman, "Projede Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tasarımcılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haldun Şekerci ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökçen Çatlı gibi akademisyenler de görev aldı, birebir destek verdi." diye konuştu.

Şahin Karaman, tamamı el işçiliğiyle yapılan bastonların, dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından birisi olan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde 16-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek IJS Istanbul Jewelry Show'da sergileneceğini sözlerine ekledi.