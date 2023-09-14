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Yarın Galatasaray ile Pınar Karşıyaka'nın saat 18.00'de, Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 20.00'de karşılaşacağı organizasyon, 17 Eylül Pazar günü sona erecek.

Maçta 18 sayılık performansıyla "en değerli oyuncu" seçilen CSKA Moskova'dan Anton Astapkovich'e ödülünü, TÜBAD Genel Koordinatörü Şükrü Yaravlı verdi.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mehmet Baturalp Turnuvası grubunda Beşiktaş ve CSKA Moskova'nın yanı sıra Anadolu Efes, İsmet Badem Kupası grubunda ise Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom takımları yer alıyor.

Antalya'da "Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları)" çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Türk Telekom , Rusya temsilcisi CSKA Moskova 'ya 79-61 yenildi.

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