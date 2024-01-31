Istanbul

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibiyle yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeye devam eden Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, depremden etkilenen illerde eğitime destek projesi başlatıldı.

Türk Telekom, Kızılay tarafından ilki Hatay'da hayata geçirilen "100. Yıl Kütüphaneleri" projesine, Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit ile teknoloji ve eğitim desteği sunmaya başladı.

Şubat ayından başlayarak yakın süreçte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye olmak üzere, depremden etkilenen tüm illerde hayata geçecek proje kapsamındaki sınıflarda, tüm ortaokul ve lise öğrencileri ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü sorular ile LGS ve YKS’ye hazırlanabilecek.

Yapay zeka teknolojisiyle sınavlara hazırlanmada kişiye özel akıllı çalışma programları sunan Sebit ürünleri Vitamin LGS ve Raunt ile öğrencilerin ders ve sınav başarıları artırılarak hedeflerine ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

"Deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren 1,5 milyon çocuğumuz var"

Projenin tanıtımı için Hatay'da düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren 1,5 milyon çocuk olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren çocuklara uygun bir ders çalışma ortamı sağlamak için bu kütüphaneleri açtıklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yardımları gerçekleştirmemize vesile olan Türk Telekom yöneticilerine, desteklerini sürdüren yardımsever halkımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. 100. Yıl Kütüphanelerinin duyurusunu yaptığımızda tüm Türkiye'ye bir çağrı yapmıştık. Bu çağrımıza cevap veren Türk Telekom ile iş birliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza güzel şartlara sahip çalışma ortamları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

En önemlisi kütüphanelerimizde 44 kişinin oturup çalışabileceği şekilde sessiz çalışma ortamları, ders çalışma kaynakları, bilgisayar, yazıcılar, kaynak araştırması yapabilecekleri imkanları var. Bu şekilde dönem dönem derslerle de destekleyebileceğimiz bir ortam oluşturmuş oluyoruz."

"Türkiye'ye değer' projeler üreterek, herkes için erişilebilir teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "Türkiye'ye değer" projeler üreterek, herkesin erişebileceği teknoloji için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama adına projeyi hayata geçirmekten duydukları mutluluğa işaret eden Önal, özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için eğitimleri destekleyecek içerikler sunacaklarını söyledi.

Önal, herkesin eşit koşullarda bilgiye erişimini amaçlayan yaklaşımla Kızılay'ın 100. Yıl Kütüphanelerindeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteği sunduklarını kaydederek şu bilgileri verdi:

"Eğitim alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren iştirakimiz Sebit'in çözümlerini sunuyoruz. Bölgede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümleri ile sınavlarına hazırlıklarını sürdürebiliyor, konu tekrarı yapabiliyor ve ilgili konulara yönelik test çözebiliyorlar. İlki Hatay’da başlatılan projenin hayata geçeceği her ilde desteğimizi hem güçlü internet altyapımız ile hem de öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve eğitim materyalleri ile sürdüreceğiz."

"100. Yıl Kütüphaneleri" projesi

Etkinlikte verilen bilgiye göre, Kızılay tarafından başlatılan "100. Yıl Kütüphaneleri" projesi, deprem bölgesindeki öğrencilerin ders çalışma koşullarını, bilgiye ve eğitim materyallerine erişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu proje kapsamında, deprem bölgesinde yıl boyunca kurulacak yaklaşık 50 kütüphanede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olacak. İnternet erişiminin sağlanacağı kütüphanelerde ayrıca bilgisayar ihtiyacı karşılanırken, Sebit'in kitap setleri öğrenciler için temin edilecek ve dijital ürünler sınavlara hazırlanan öğrencilerin kullanımına açılacak.

Projeye şubat ayından başlayarak yakın zamanda Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep illerinde 7 yeni kütüphane daha dahil edillecek.