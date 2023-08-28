İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime ile evde internet müşterileri eğlenceden seyahate, yeme içmeden kişisel gelişime kadar farklı alanlarda sayısız ayrıcalığa ulaşıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, yeni ve mevcut evde internet müşterilerine özel hizmet ayrıcalıkları, avantajlar ve yeni kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom Prime'ın içeriği günden güne yeni fırsatlarla zenginleşiyor. Türk Telekom evde internette 100 Mbps ve üzeri yüksek hızlı internet paketine sahip müşteriler, Türk Telekom Prime programına dahil olarak farklı kategorilerde kampanya ve indirimlerden faydalanma şansı elde ediyor.

Türk Telekom Evde İnternette Prime ayrıcalıkları

Türk Telekom mobil kullanan Prime müşteriler özelinde, ev internetinde de Türk Telekom'u tercih eden yeni müşteriler yüksek hızlı fiber internetten 24 ay boyunca avantajlı fiyatlarla yararlanma fırsatına ulaşıyor.

Türk Telekom Evde İnternet kullanan Primelılar 100 Mbps fiber internet paketinde toplam 480 TL indirim avantajı yakalıyor.

Türk Telekom Prime, eğlence, ulaşım, güvenlik, kişisel gelişim, seyahat ve yeme içme gibi farklı sektörlerdeki markalar ile iş birliği yaparak evde internet müşterilerine ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunuyor.

Türk Telekom Primelılar, Biletix'ten 400 TL'ye kadar yapılan tüm bilet alışverişlerinde yüzde 30 indirim fırsatı yakalıyor.

Ulaşımda ise Türk Telekom Prime müşterileri seçili İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanırken uçak seyahatlerinde de HAVABUS ile ücretsiz havalimanı transferi hizmetini kullanabiliyor.

Tatil ve ev güvenlik sistemleri avantajlarıyla da Türk Telekom Primelılar gönül rahatlığıyla tatile gidiyor. Setur'da geçerli seçili tatil ve şehir otellerine ek yüzde 7 indirimden faydalanma imkanı sunulurken ev güvenliği Securitas ayrıcalığı ile daha ekonomik hale geliyor.

Securitas Alarm'dan yeni alarm veya kamera sistemleri satın alımlarında, alarm izleme hizmet bedeli ilk 6 ay yüzde 50 indirimli olarak Primelılara sunuluyor.

Gıda sektöründe de çeşitli avantajlar sunan Türk Telekom Prime, Sütiş Çiftliği uygulamasından veya web sitesinden alışveriş yapan müşterilerine 350 TL ve üzeri alışverişlerinde tüm ürünlerde geçerli yüzde 10 indirim sağlıyor.

Espresssolab'de bir araya gelen Türk Telekom Prime müşterileri seçili kahve alımlarında "bir kahve alana, bir kahve bedava" ayrıcalığını yaşarken, www.divanpastaneleri.com.tr/ sitesindeki tüm ürünlerde geçerli 400 TL ve üzeri alışverişlerine özel yüzde 20 indirim fırsatı elde ediyor.