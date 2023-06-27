Önceki günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla ihracat şampiyonları listesini açıkladı. Listenin ilk 10’unda 8’inin Türkiye’nin bacasız sanayisi, Türk ekonomisinin amiral gemisi turizm sektörünün olması hiç de şaşırtıcı değil.

Sektör 2019 yılını 51,5 milyon ziyaretçiden 39 milyar dolar gelir ile rekor seviyeye ulaşarak 2022 yılını 51,5 milyon ziyaretçi sayısını koruyarak gelir artışında yüksek ivme sağladı.

Son durumda sağlık, termal, sahil, kültür, doğa, spor, kongre turizm cenneti olan ülkemizde 2023 yılının ilk 3 ayında bir önceki yıl ülkemize gelen yabancı turist oranında ki %26 artış göstergesi ile yılın sonunda bir önce ki yılın seviyelerini geçeceğini söylememiz mümkün görünüyor. 2023 ilk çeyreğinde bir önceki yıla nazaran yabancı ziyaretçi sayısında 6,2 milyona yükseliş oldu. Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’ye gelen vatandaş ziyaretçi sayısı da %10,6 oranında artarak 1,5 milyonu aştı. Yabancı ve vatandaş ziyaretçi sayısı toplamı 7,7 milyona ulaştı. İlk 3 ayda İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 3,4 milyona, Antalya’ya gelen ise yüzde 52 oranında artışla 687 bine yükseldi.

Turizmde hedefler büyütüldü

Türk Turizm sektörü 2019 yılında dünyada 6’ncı, 2022’de ise dünya üçüncüsü olarak 3 sıra birden atlayarak sektörde ciddi bir başarı elde etti. Türkiye Turizm sektöründeki hedeflerini büyüterek gelecek dönem için 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir hedef öngörüyor.2028 yılında ise 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir öngörüsünde. Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak hedefi ihracat şampiyonları listesinin ilk 10’unda 8’inin Turizm şirketlerinin olması da bu öngörüyü ve hedefi Türk turizmi için destekler nitelikte.