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EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.

UEFA Yönetim Kurulu'nun yarın TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, iki ülke yetkililerinin yarın UEFA Yönetim Kurulu'na yapılacak son sunumun provasını gerçekleştirdikleri belirtildi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ( EURO 2032 ) adaylık sonucunun açıklanacağı yarınki toplantı öncesinde UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik, TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel, TFF yönetim kurulu üyeleri, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu üyeleri ile İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon katıldı.

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