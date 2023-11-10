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Öte yandan Türk Yıldızları, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Kentin farklı noktalarından uçuşu izleyen bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.

Meteorolojiden yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

Bu kapsamda Türk Yıldızları , Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika süren " Ata'ya saygı " uçuşu yaptı.

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