İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak lider operatör kimliğini koruduğunu belirterek, 'Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz.' dedi.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, Turkcell'in, 5G yetkilendirme ihalesi sonrası Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda atacağı adımlar, 5G vizyonu ve bu alandaki hazırlıkları paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Koç, Turkcell'in frekans bantları için 1 milyar 224 milyon dolar ödeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda 16 Ekim tarihinin önemli bir adımı simgelediğini paylaşan Koç, 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider kimliklerini bir kez daha perçinlediklerini dile getirdi.

Koç, 5G teknolojisinin yalnızca yüksek hızdan ibaret olmadığını, düşük gecikme, yüksek kapasite, yazılım tabanlı mimari ve yapay zeka destekli ağ yönetimiyle iletişimin doğasını değiştirecek bir devrim olduğunu kaydetti.

Bu yeni teknolojinin getirdiği farklara değinen Koç, '4.5G'de 30-40 milisaniye olan gecikme süreleri, 5G'de 1-5 milisaniyelere düşüyor. Bu fark uzaktan cerrahi, otonom araçlar gibi kritik uygulamaları mümkün kılıyor. 4.5G bir kilometrekarede binlerce cihazı desteklerken, 5G'de 1 milyona kadar cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bu da nesnelerin interneti çağının altyapısı anlamına geliyor. Turkcell olarak böylesine dönüştürücü bir teknolojiyi ülkemizin her köşesine taşıyacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.' diye konuştu.

- 'Yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız'

İhale sonucunda aldıkları 700 MHz'lik paketin en önemli avantajının geniş kapsama sağlaması olduğuna dikkati çeken Koç, bunun özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda sinyalin daha iyi yayılmasını sağladığını ve daha geniş alanları kapsamayı mümkün kıldığını aktardı.

Koç, 3.5 GHz'nin ise yüksek frekanslı bantları olduğunu, yüksek kapasite ve hız sunduğunu dile getirerek, bunun özellikle şehir merkezlerinde ve mobil veri trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hızlar için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Turkcell olarak bu iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacaklarını vurgulayan Koç, 4.5G'de attıkları doğru adımların bugün kendilerini 5G'ye bu denli güçlü bir başlangıç yapma noktasına getirdiğini ve Türkiye'nin 81 ilinde Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmaya hazır olduklarını söyledi.

- 'Şebekemizin büyük bölümü, 5G'ye hazır durumda'

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin bugüne kadar Türkiye'ye 30 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, 5G'ye geçiş için hazırlıkların 2016'dan bu yana büyük hızla devam ettiğini anlattı.

5G'nin küresel standartlarını belirleyen uluslararası kuruluşlarda aktif görev üstlendiklerini ve 2018'de Türkiye'de ilk 5G testini yaptıklarını aktaran Koç, uzun yıllardır örnek saha uygulamalarıyla 5G'yi gerçek ortamlarda test ettiklerini vurguladı.

Koç, '2020'den bu yana şebekemizi modernize ediyor, yazılım tabanlı altyapıya geçişi hızlandırıyoruz. Finansal hazırlıklar kapsamında ise 5G yatırımları için şirket tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdik. Global ve ulusal markalarla stratejik işbirliklerine imza attık. Uluslararası finansman kaynaklarımızla bu dönemin tüm gerekliliklerini karşılayacak güçteyiz. Son 10 yılda yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin en geniş kapsama alanına, en yüksek mobil hızlarına ve en güçlü altyapısına ulaştık. Bugün şebekemizin büyük bölümü, 5G'ye hazır durumda.' diye konuştu.

- 'Bu dönüşümü 'Daha fazla bit, daha az watt' felsefemizle destekliyoruz'

Koç, Turkcell'in 5G döneminde sürdürülebilirlik ve güvenlik konularında yürüttüğü çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

'Bu kadar güçlü ve güvenli bir altyapıyı kurarken, bir diğer önemli sorumluluğumuzun da verimlilik ve sürdürülebilirlik olduğunun bilincindeyiz. Akıllı, yazılım tabanlı yönetimi sayesinde, aynı miktarda veriyi çok daha düşük enerji ile taşıyabiliyoruz. Yapay zeka destekli optimizasyon sistemleri, şebekedeki trafiği gerçek zamanlı izleyip baz istasyonlarını çok daha dinamik şekilde yönetiyor. Yoğun olmayan saatlerde kapasite otomatik olarak düşürülüyor, böylece gereksiz enerji tüketimi önleniyor. Biz Turkcell olarak bu dönüşümü 'Daha fazla bit, daha az watt' felsefemizle destekliyoruz. 2026 sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali yatırımımız tamamlanmış olacak.

Ankara, Uşak, Van ve Yozgat'taki güneş santrallerimiz şu an faaliyette, yenileri de yolda. Hedefimiz, dijitalde olduğu gibi, enerjide de kendi kendine yeten bir Turkcell. Bir diğer odak noktamız da güvenlik. Milyarlarca cihazın, sensörün, sistemin aynı anda veri alışverişi yaptığı bu dönemde, güvenlik artık bir seçenek değil, zorunluluk. 5G'nin güvenlik mimarisi, önceki nesillere göre çok daha katmanlı, esnek ve akıllı. En önemlisi ağın her katmanında özel güvenlik önlemleri almak mümkün. Bu da uçtan uca denetlenebilirlik ve tam kontrol sağlıyor. Kısacası sürdürülebilirlik ve güvenlikten asla ödün vermeden, yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek, en kaliteli 5G deneyimini Turkcell farkıyla yaşatmaya kararlıyız.'

- 'Farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz'

Güçlü altyapıları, güvenilir bağlantıları, geniş kapsama alanları ve gelişmiş teknolojileriyle 5G'ye hazır olduklarını vurgulayan Koç, 'Amacımız, ülkemizin bu büyük dönüşümüne öncülük ederken, 5G döneminde de hem teknoloji hem hizmet kalitesi anlamında sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmek. Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz.' dedi.

Koç, 5G ile artık yalnızca bireylerin değil, makinelerle, sensörlerle, şehirlerle gerçek zamanlı iletişim kurulan bir çağa girildiğini paylaşarak, '4.5G'de iletişim vardı, 5G'de etkileşim var diyoruz. Milyarlarca cihazın aynı anda birbirine bağlanmasından ve milisaniyeler içinde iletişim kurmasından söz ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Böylesine güçlü bir teknolojinin beraberinde çok önemli yenilikleri de getirdiğini aktaran Koç, 'Sabit Kablosuz Erişim', 'Mimari Dönüşüm', 'Şebeke Dilimleme', 'Uç Bilişim', 'Özel Şebekeler' gibi alanlarda 5G teknolojisi sayesinde önemli dönüşümler yaşanacağını vurguladı.

- '5G, hayatın her alanında çok köklü değişimleri beraberinde getirecek'

Koç, 5G'de asıl dönüşümün üretim, ulaşım, eğitim, sağlık gibi endüstriyel alanlarda yaşanmasını beklediklerini dile getirerek, bu değişimlere ilişkin şunları kaydetti:

'Sanayide 5G'nin düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik özellikleri sayesinde, fabrikalar tamamen bağlantılı hale geliyor. Akıllı sensörler, otonom robotlar ve üretim hatları gerçek zamanlı veriyle yönetiliyor. Bu da hem üretkenliği artırıyor hem de arıza durumlarını önceden tespit etmeyi sağlıyor. Sağlıkta ise 5G uzaktan cerrahi gibi en hassas uygulamaları mümkün kılıyor. Milisaniyelik gecikmeler sayesinde bir doktor, yüzlerce kilometre uzaktaki bir ameliyatı gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. Yüksek bant genişliği sayesinde tıbbi görüntüler anında aktarılıyor, bu da teşhis ve müdahale hızını artırıyor.

Ulaşımda, otonom araçlar ve akıllı trafik sistemleri için 5G hayati öneme sahip. Araçlar birbiriyle ve trafik altyapısıyla anlık veri paylaşımı yapabiliyor. Eğitimde ise 5G destekli artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin sınıf ortamını aşarak dünyanın dört bir yanına bağlanmasını sağlıyor. Kamu hizmetlerinde ve akıllı şehirlerde, milyonlarca sensörle donatılmış altyapılar sayesinde enerji, su ve ulaşım sistemleri anlık olarak yönetilebiliyor. Kısacası 5G, hayatın her alanında çok köklü değişimleri beraberinde getirecek güçte bir teknoloji.'

- 'Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz'

Türkiye'de 5G uyumlu telefonların oranının yüzde 25 civarında olduğuna dikkati çeken Koç, Turkcell olarak önceliklerinden birinin de bu teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak ve 5G'nin hızla yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Koç, bu kapsamda müşterilerinin 5G uyumlu cihaz erişimi için ilk çözümün yine kendilerinden geldiğini kaydederek, dünyanın önde gelen üreticileriyle işbirliği yaparak 5G uyumlu cihazların yaygınlaşmasını sağladıklarını ve müşterilerinin, 5G uyumlu akıllı cihazları Turkcell kanallarından avantajlı koşullarla edinebileceklerini ifade etti.

Kuruldukları günden beri mobil segmentin lideri olduklarını söyleyen Koç, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Ülkemizin dört bir yanına ulaşan, en geniş mobil şebekeyi kurduk. Bugün de en çok mobil abonesine sahip, en çok tercih edilen operatörüyüz. Halen 38 milyon bireysel mobil abonemiz var. En yakın rakibimizden neredeyse 10 milyon daha fazla. Bu liderliği güçlendiren unsurlar yalnızca mobil şebekemizden de oluşmuyor. Veri merkezi yatırımlarımız, Türkiye'nin dijital verisini ülke içinde tutmamızı sağlıyor.

Nasıl ki yaklaşık 30 yıl önce ülkemizde mobil operatörlüğü başlatarak Türkiye'de yeni bir kapı açtıysak, bugün de veri merkezi işletmeciliği ile böyle bir kapı açıyoruz. Toplam 600 milyon avro yatırımla Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz. En yakın rakibimizin iki katı kapasiteye sahibiz. Sektörün ihtiyacının üçte birinden fazlasını tek başımıza karşılıyoruz. Sadece kapasite olarak değil, kalite standartlarında da bir numarayız. Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutma kararlılığıyla ülkemizi bölgesel bir veri üssü haline getirmeyi hedefliyoruz.'