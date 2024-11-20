Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

İlk yarı

4. dakikada milli takım gole yaklaştı. Karadağ ceza sahasında topla buluşan Arda, rakibinden kurtulup yerden sert vurdu, kaleci Nikic ayaklarıyla golü engelledi.

28. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topla Karadağ ceza sahasında topla buluşan Kenan, penaltı noktası önündeki Kerem'e pasını attı. Kerem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada Karadağ öne geçti. Karadağ savunmasında Vukcevic'in uzun topunu kontrol eden ve ceza sahasına giren Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

32. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Jovetic, ceza sahasına giren Jankovic'e pasını attı. Jankovic'in yakın mesafeden şutunu kalesini zamanında terk eden Mert kornere çeldi.

37. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Orkun'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic'in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Karadağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.

72. dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak

A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

Krstovic hat trick yaptı

Karadağ Milli Takımı'nda Nikola Krstovic, Türkiye karşısında hat trick yaptı.

Takımının 3 golüne imza atan Krstovic, grupta oynanan ilk 5 maçta golü bulunmuyordu.

Kenan Yıldız ilk resmi golünü attı

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı.

Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

Saha zemini tarlayı andırdı

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.

Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.

UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.