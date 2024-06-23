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Türkiye'ye altın madalyaları 1500 metre serbestte Kuzey Tunçelli, 50 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı, gümüş madalyayı ise 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir getirdi. Berke Saka 200 metre karışıkta, Deniz Ertan 800 metre karışıkta, 4x200 metre bayrak yarışında da Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Macaristan, Su Sporları Avrupa Şampiyonası 'nı da 12 altın, 9 gümüş, 10 bronz madalyayla birinci sırada tamamladı. Türkiye ise Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda yüzmede aldığı madalyalarla 14. oldu.

Isparta 32 Spor, teknik direktör Fuat Buruk ile anlaştı

Isparta 32 Spor, teknik direktör Fuat Buruk ile anlaştı

Başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye , 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya alarak başarılı bir organizasyon geçirdi.

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