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Açıklamada, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikattaki tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

Tatbikatın 3 ülkenin askeri personeli ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tatbikatta stratejik öneme sahip projelerin korunmasına yönelik görevlerin icra edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Yönetim Enstitüsü Askeri Oyunlar Merkezi'nde düzenlenen Eternity-2023 tatbikat ının tamamlandığı bildirildi.

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