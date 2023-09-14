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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

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