Minsk

Başkent Minsk’te BelExpo Sergi Merkezi'nde açılan fuarda Türkiye’nin Minsk Büyükelçiliği stant kurdu.

Türkiye’nin tarih, arkeoloji ve kültür mirasının, doğal güzelliklerinin, Türk edebiyatından eserlerin sergilendiği stant, fuarın ilk gününde binlerce Belaruslu kitapsever tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin standına, Türkçe öğrenen Belaruslu üniversite öğrencileri özellikle yoğun ilgi gösterdi.

Belarus Enformasyon Bakanı Vladimir Pertsov ile Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Maksim Ryzhenkov da Türk standının ziyaretçileri arasında yer aldı.

Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Cem Işık, Pertsov ve Ryzhenkov'a, stant hakkında bilgi verdi.

Türk standının fuarda yer almasına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı da katkıda bulundu.

İlki 1994 yılında gerçekleştirilen Belarus’taki fuara, Türkiye 2019 yılında 4 metrekarelik bir stant alanı ile katılmaya başlamış, devam eden yıllarda alan büyüklüğü artırılarak 12 metrekareye çıkarılmıştı.

Minsk Kitap Fuarı, 17 Mart’a kadar BelExpo Sergi Merkezi'nde gezilebilecek.