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Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti.

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri giderek daha fazla ivme kaybediyor

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri giderek daha fazla ivme kaybediyor

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