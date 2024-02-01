ArcticStartup'ın düzenlediği ve Kuzey Avrupa'nın önde gelen yatırımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen Hamam Tech Summit- Yatırımcı Buluşması İstanbul'da başladı.

Türkiye ile Kuzey Avrupa arasında ortak yatırım ve fon geliştirme fırsatlarının oluşturulması, ülkeler arasındaki bilgi ağının güçlendirilmesi ve Türkiye yatırım ekosisteminin küreseldeki varlığını destekleyecek iş birliklerinin yaratılmasının hedeflendiği etkinliğe; LP, GP, Aile Ofisleri, VC, CVC, PE ve melek yatırımcıları katılım gösterdi.

Etkinlikte aynı zamanda, bu yılın sonbahar döneminde gerçekleştirilecek Hamam Tech Summit hakkında bilgilendirme yapıldı ve Türkiye'nin startup ekosistemine hangi açılardan katkı sağlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Selin, geçen yıl Türkiye ve Finlandiya'nın ikili ticaretinden üst üste üçüncü rekor yıl olduğunu ve bu yıl 3 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşma yolunda ilerlendiğini belirtti.

Selin, Tekstil endüstrisinde döngüsel ekonomi, sürdürülebilir madencilik, demir çelik endüstrilerinin karbonsuzlaştırılması gibi konular üzerinde aktif olarak çalıştıklarını dile getirerek, tüm bunların Finlandiya-Türkiye işbirliğinin yeni teknoloji ve inovasyonların önünü açabileceği alanlar olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasında ticaret cephesinde olumlu seyir izlendiğine işaret eden Selin, "Yatırımlar konusunda bazı satın almalar ve sıfırdan üretim gördük, aynı şey startuplar ve erken aşama şirketler için de geçerli, ancak kesinlikle daha fazlası için potansiyel var. Bu nedenle, startup ve yatırımcı ekosistemini bir araya getiren bugünkü gibi toplantılara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Selin, Hamam Tech Summit- Yatırımcı Buluşması etkinliğinin geçen yılın kasım ayında Helsinki'de gerçekleştirdikleri Finlandiya-Türkiye etkinliklerinin devamı niteliğinde olduğunu ifade ederek, "İki veya daha fazla kuruluşun ayrı ayrı etkilerinin toplamından daha büyük bir birleşik etki yaratmak için etkileşim veya işbirliği yapması, anlamlı ve kalıcı bağlantılar ve dostluklar kurmak için buradayız. Bu dostluklar sayesinde birlikte çalışabiliyor ve gerçek bir fark yaratabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İskandinav ve Türk teknoloji ekosistemlerinin entelektüel ve yenilikçi zenginliğini bir araya getiriyoruz"

ArcticStartup Üst Yöneticisi (CEO) Vedat Öndaş, İskandinav teknoloji yatırımcıları sahnesi ile İstanbul'un hareketli ruhu arasındaki birlik ve iş birliğinin sembolü olarak bir araya geldiklerini ifade etti.

Amaçlarının bağlantılar kurmak, işbirliği yollarını keşfetmek ve sınırları aşan bir birlik oluşturmak olduğunu aktaran Öndaş, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda sadece finansal sermayeyi değil aynı zamanda hem İskandinav hem de Türk teknoloji ekosistemlerinin entelektüel ve yenilikçi zenginliğini bir araya getiriyoruz. Bu teknolojik yolculuğa çıkarken, anlamlı diyaloglara girelim, iç görülerimizi paylaşalım ve sadece bugünü tanımlamakla kalmayıp teknoloji tarihinin gidişatını da şekillendirecek işbirliklerini keşfedelim."