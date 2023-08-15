Astana

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 30 yıl önce Türkiye ile Kazakistan'ın ortaklaşa kurduğu ve desteklediği Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ), yeni eğitim-öğretim yılında da öğrenci adaylarından büyük talep gördü.

Kazak-Türk işbirliğinin ilk projesi olan AYÜ, öğrencilerine sağladığı fırsatlarla sadece iki ülkenin değil, Türk devletleri coğrafyasından gençlerin de tercih ettiği bir öğretim kurumu olarak öne çıkıyor.

Kurulduğundan bu yana 100 bine yakın mezun veren üniversite, bu yıl daha fazla öğrenci almaya hazırlanıyor.

AYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da bulunan üniversitenin hedeflerine ve yeni eğitim öğretim dönemindeki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Battal, AYÜ'nün 1992'de Türk ve Kazak hükümetlerince yapılan anlaşma ile ortak üniversite olarak kurulduğunu hatırlatarak, "Üniversitemizin temel amacı Türk devletlerinden öğrenci kabul ederek bu gençleri kaynaştırmak ve onlara iyi eğitim vermekti. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda üniversitemiz 30 yılı aşkın süredir faaliyetini sürdürüyor." dedi.

AYÜ'ye ilginin her yıl giderek arttığını vurgulayan Battal, yeni eğitim ve öğretim döneminde de öğrenci adaylarından yüksek talep gördüklerini kaydetti.

Geçen yıl 2 bin 500'e yakın öğrenciyi kabul ettiklerini belirten Battal, "Ahmet Yesevi Üniversitesine başvuru sayısı geçtiğimiz yıllarla oranla giderek yükseliyor. Bu sene 1990'ı lisans, 415'i yüksek lisans, 50'si doktora düzeyinde, 180'İ tıp ve hazırlık bölümleri dahil yaklaşık 3 bine yakın öğrenci kabul etmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

AYÜ'nün öğrencilerine sağladığı imkanlarla gençlerden talep gördüğünü kaydeden Battal, "Üniversitemiz, iki ülkenin gücünü arkasına almış bir üniversite. Dünyada bu statüde çok az sayıda üniversite var. Hem Türkiye hem Kazakistan'ın her türlü desteğini almış bir üniversite. Eğitim kalitesinin yanında sosyokültürel açıdan önemli katkılar sunulduğu için üniversitemizin cazibesi büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'den öğretim üyeleri getirdik"

Prof. Dr. Battal, bundan sonra üniversitenin faaliyetlerinin sadece kampüsle sınırlı kalmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkistan'daki ve Türkistan bölgesindeki halka yönelik ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal faaliyetleri de desteklemek istiyoruz. Bu bağlamda valilikle işbirliği içindeyiz. Engelli merkezi kurmayı, vatandaşların daha iyi hayat standartları sürdürebileceği kaynak eğitim merkezleri (kurslar) açmayı planlıyoruz. Amacımız hem Türk dünyasının eğitim öğretimini sağlamak hem Kazakistan'ın sosyal, kültürel, ekonomik sürecine de katkı sunmak."

Bu sene özellikle üniversite kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Battal, şunları kaydetti:

"Mühendislik Fakültemizi güçlendirmek amacıyla Türkiye'den öğretim üyeleri getirdik. Ayrıca Türkiye'den büyük firmalar, mühendislik fakültesine robot teknolojisi üzerine laboratuvarlar kurmak için girişimde bulunuldu. Onlar da laboratuvarlarını kuracaklar. Böylece fakültemizdeki eğitim kalitesini daha da üst seviyeye çıkaracağız."

"Çift diploma anlaşması çalışmaları sürüyor"

Peyami Battal, Türkiye'deki bazı üniversitelerle çift diploma anlaşmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, "Çok kısa süre içinde bu çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz. Üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz de Türkiye'deki çift diploma anlaşması yaptığımız üniversitelerde eğitimlerine devam edebilecekler." diye konuştu.

Bunun yanı sıra notları iyi olan öğrencileri belli bir süreliğine Türkiye'ye gönderdiklerini aktaran Battal, "Değişik alanlarda bilgilerini artırmak amacıyla eğitim personelimizi de gönderiyoruz. Şu anda bilgisayar ve öğrenci işleri birimlerimizden 8 personelimiz Türkiye'de." dedi.

Battal, Orhun Öğrenci Değişim Programı'nın AYÜ'de güçlü bir şekilde uygulandığını ve bu yaz Türkiye'den ve Türk devletlerinden 90 civarında öğrenciyi misafir ettiklerini kaydederek, "Bu gibi imkanlar öğrenci adaylarının üniversitemize talebini artırıyor." ifadesini kullandı.

"Öğrenciler burs alma imkanına sahip"

Kampüste öğrencilere her türlü imkanın sağlandığını söyleyen Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel yurtlarımız var. Yurtlarımızda öğrencilerimiz kendi yemeklerini kendileri yapabildiği gibi üniversitemizin yemekhanesinde öğle ve akşam yemekleri servis ediliyor. Bu imkanların yanı sıra belli düzeyde not durumları yüksek olan öğrenciler hem Kazakistan'dan hem Türkiye'den burs alma imkanına sahip. Hem burs alıyor hem ücretsiz okuyor. Bu ayrıcalık sadece bizim üniversitemizde var."

Prof. Dr. Peyami Battal, bugüne kadar 100 bine yakın mezun verdiklerini ve mezunların başta Kazakistan ve Türkiye olmak üzere diğer Türk devletlerinde de üst düzey görevlerde bulunduklarını kaydederek, "Bundan gurur duyuyoruz. Bu üniversitemizin eğitim kalitesini bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA