UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk eden Türkiye'de teknik direktör Montella, sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı sürdü.

İtalyan teknik adam Montella, Hırvatistan maçı ilk 11'inde oynattığı İrfan Can Kahveci'nin yerine bu maçta Yunus Akgün'ü tercih etti.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Emre Akbaba, İfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Sarı ve Kaan Ayhan yer aldı.

Letonya'da 2 değişiklik

Letonya'da teknik direktör Danis Kazakevics ise maça Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis ile çıktı.

Kazakevics, Ermenistan maçı ilk 11'inde sahaya sürdüğü Oss ve Emsiss'in yerine bu maçta Dubra ve Tobers'e şans verdi.

Bakan Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünde izledi



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da karşılaşmayı tribünden izlediler.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konya milletvekilleri, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile de maçı takip etti.

Maça yoğun ilgi gösterildi

Konya Büyükşehir Stadı'nda sporseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi, tribünlerin tamamına yakını doldu.

Güney tribünde, ay-yıldızlıların fotoğrafının yer aldığı, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı dev pankart açıldı. Doğu tribününde ise dev Türk bayrağı yer aldı.

Öte yandan, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı oyuncuları ve antrenörü taraftarları selamladı.