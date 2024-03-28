Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yere geldiğini ve sağlıkta rakip ülkelerden önde olduğunu vurguladı.

Eskiden yabancı hastaların daha çok diş tedavisi, saç ekimi ve estetik uygulamalar için gelirken, artık kanser tedavisi, organ nakli gibi büyük A grubu ameliyatlar için de Türkiye'yi tercih ettiğini dile getiren Kanpolat, "Son 2-3 yılda Türkiye olarak dünyada büyük işlemleri alabilen, kemik iliği, organ nakli ameliyatlarını çok rahat kabul eden ülkeler arasında yerimizi aldık. Sağlık turizmindeki hedefimizi yakaladık ve aşmaya başladık." dedi.

"Türkiye, 160 ülkeye hitap ediyor"

Kamu hastanelerine güvenin çok daha fazla olduğunu ifade eden Kanpolat, bu sağlık kuruluşlarının hizmet verdiği hastaların en az yüzde 30'unu yabancıların oluşturduğuna dikkati çekti.

Özellikle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesinin sağlık turizmi için çok ciddi avantaj sağladığını anlatan Kanpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel hastaneler zaten yıllardır bu işin içerisinde. Türkiye ve Antalya için sağlık turizmi hedefimizi yakaladık ve ciddi anlamda çıtayı yükseğe doğru çıkartıyoruz. Ülkemiz sağlık turizmde dünyanın parlayan yıldızı oldu. Sağlık turizmi, milyonlarca insanın transferle gelip gittiği, 100 milyar dolar hacmi olan ciddi bir sektör. Beş yıllık kalkınma planlarında ülkede beş bin dolar, on bin dolar gibi konuşuyorduk. Şimdi bu rakamlar çok altta kaldı açıkçası. Bazı veriler çok net bir şekilde görülmüyor ama dernek olarak birçok kuruluşla irtibatımız var. Biliyoruz ki gerçekten resmi rakamların çok üstünde Türkiye'de bir ciddi sağlık turizmi rakamı var."

Türkiye'ye farklı ülkelerden talep olduğunu belirten Kanpolat, "İngiltere daha çok diş tedavisi için Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri ise diğer işlemler için geliyor. Türkiye, 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 160 ülkeye hitap ediyor. Türkiye'nin tek ülkeye bağlı olmaması rakiplerimizi tedirgin ediyor. Yani biz etrafımızı çevreleyen bütün ülkelerle işbirliği halindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'ye sağlık turizmi için hasta gönderen ülkelerin de altyapıya yatırım yapmaya başladığını bildiren Kanpolat, bürokratik yapılandırmaları hızlandırıp, merdiven altı kuruluşlarla mücadelenin önemine işaret etti.

Kanpolat, çok eskiden tedavi olmak için yurt dışına gidilirken, artık tedavi bulamamış yabancı hastaların Türkiye'de şifa bulduğunu sözlerine ekledi.