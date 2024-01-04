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19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı programa göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Real Madrid 3 puanı Rüdiger ile aldı

Real Madrid 3 puanı Rüdiger ile aldı

lk yarının son haftası olan 15. hafta müsabakalarının ardından, ilk 8 sıra içinde yer bulacak takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

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