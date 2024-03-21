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NBA'de Kevin Durant, en skorer oyuncular sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Lig i'nde haftanın programı şu şekilde:

Haftanın açılış maçında yarın Reeder Samsunspor, Bursaspor İnfo Yatırım ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.

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