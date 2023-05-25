Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

Çeyrek final müsabaka programı şöyle:

Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Tofaş ve Galatasaray Nef, play-off 'ta mücadele edecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.