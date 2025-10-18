İSTANBUL (AA) - Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Özgök ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, haftaya averajla 7. sırada başladı.

Aynı şekilde çıktığı 3 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrılan, 1 kez de mağlup olan sarı-lacivertli takım ise averajla rakibinin 3 basamak üstünde 4. sırada kendine yer buldu.

Muhabir: Metin Arslancan