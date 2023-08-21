ANKARA (AA) - IAC, internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Uzay Ajansı'nı (TUA) 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakü, Azerbaycan'da düzenlenecek olan 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Platin Sponsoru olarak selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

IAC 2023'te Türkiye'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve ilk milli astronotlar tarafından temsil edileceği bildirildi.

TUA'nın, Ulusal Uzay Programı'nın hazırlanması, koordinasyonu ve uygulanmasından sorumlu bir devlet kurumu olarak nitelendirildiği açıklamada, "TUA'nın misyonu, 'Yeni Uzay Çağı'nın fırsat ve zorluklarını dikkate alarak Türkiye ve insanlığın yararına uzayla ilgili faaliyetler yürüten lider ve öncü bir kurum olmaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın "Türkiye'yi uzay sektöründe küresel bir oyuncu haline getirme ve ülkemizin insanlık için en ileri teknolojileri geliştirme konusundaki başarılarını mümkün olan en iyi şekilde sergileme hedefimizi ifade eden, dünyanın önde gelen uzay etkinliğinin Platin Sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz." sözlerine yer verildi.

IAC 2023'ün, dünyanın dört bir yanından "tüm uzay insanlarını" kardeş ülke Azerbaycan'da buluşturan heyecan verici bir etkinlik olacağının altını çizen Yıldırım, "IAC 2023'e sponsor olmak, TUA olarak IAC 2026'ya Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehri Antalya'da ev sahipliği yapma kararlılığımızı teyit etmek için de bir fırsattır." diye konuştu.

Güncel uzay konularındaki zorluklar ve fırsatları tartışmak, aynı zamanda kritik iş bağlantıları kurmak için IAC 2023'ün bir platform sağlayacağının vurgulandığı açıklamada, bunun Azerbaycan ve Türkiye, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan daha geniş bölgede akademi ve iş dünyasının küresel uzay sektörünün uzmanları ve liderleriyle bağlantılar kurması için eşsiz bir fırsat olduğu ifade edildi.