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28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü

GENELKURMAY Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2021 Cumartesi 12:05
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28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü

Davanın görüldüğü Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı göndermişti. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı 'Askeri Ceza Kanunu'nun 30’uncu maddesi ile 926 sayılı 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50’nci maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Böylece emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç; emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli Koramiral Aydan Erol; emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazının da İçişleri Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi. 

DHA

Son Güncelleme: 11.09.2021 12:08
Anahtar Kelimeler:
CezaRütbeGeneral28 Şubat DavasıGENELKURMAY Personel Başkanlığı
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