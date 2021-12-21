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66 köye elektrik verilemiyor

Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 12:34
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66 köye elektrik verilemiyor

BARTIN - Bartın'da yoğun kar yağışı etkili olurken, 46 köy yolu da ulaşıma kapandı; 66 köye ise elektrik verilemiyor. Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.   

Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ulus ilçesinde kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santime kadar çıktı. İlçeye bağlı bazı köylerde yollar ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Bazı sürücüler, yolda kalırken, bazıları da araçlarının lastiklerine zincir takarak ilerleyebildi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 köy yolu, ulaşıma kapanırken, 66 köye ise elektrik verilemiyor.

Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınElektrikKar Yağışı
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