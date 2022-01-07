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ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2022 Cuma 15:09
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ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD - ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake ve eşi San Francisco'dan Türkiye'ye geldi. 

Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00'da San Francisco'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Flake, Dış Hatlar Terminali'nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyerek Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake ve eşi THY'nin saat 14.00'da kalkacak uçağıyla Ankara'ya gidecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDnin Yeni BüyükelçisiTürkiye
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