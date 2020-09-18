Alaattin Çakıcı’dan gündeme ilişkin açıklamalar!

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz ve devletimiz kenetlenerek 1945'ten 15 Temmuz’a kadar devletimizin her birimine sızan ABD ve üst akıl ile bazı Avrupa devletlerinin yerli işbirlikçi vatan hainlerinin Bu darbe girişimi Devleti’ne bağlı polis ve askerimizin ile yukarıda bahsettiğim gibi milletimiz ile kenetlenen Türk milleti bu hain saldırıdan daha güçlü olarak çıktığını AB bu işin patronu olan ABD ve üst akla şok yaşatarak dünyayı yöneten küresel güç ve üst akıl kısmi beyin felci geçirmiştir.

Sınır ötesi operasyonların Muzaffer oluşu batı ve tüm emperyalist güçler içine sindirememiştir. Bir evvelki yazımda dile getirdiğim Türk milletini eski Osmanlı coğrafyasında yok etmek isteyip başaramadıklarını Sovyetlerin dağılma sürecinden günümüze kadar aynı senaryoyu günümüze kadar devreye sokarak ülkemiz 35 yıldır yurtiçi ve yurtdışında geçmişi Osmanlı’ya dayanan bu planı hiç devre dışı bırakmadılar.

Unutmasınlar ki Türkiye ne bir İran’dır ne bir Irak’tır nede Suriye’dir, çünkü tüm etnik grup unsurlarımızla, aziz vatanımıza gönül vermiş bir milletiz. Kan emici Batı temel hak insan özgürlükleri din ve vicdan özgürlüğü demokrasi havariliği yaparlar. Ama az gelişmiş ülkelerin petrol ve madenlerine sahip olabilmek için dünyayı kan gölüne dönüştüren bu kan emiciler, tarihin derinliklerinde ve Kurtuluş Savaşı'ndan sınır ötesi operasyonlarından terörle mücadeleden bir ders çıkaramamışlar.

Şu anda bir asıl evvelki olduğu gibi Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı dünya birlikte hareket etmektedir. PKK'nın siyasi kanadı Hadep hariç muhalefette olan partiler bu zorlu süreçte Cumhur İttifakı’nın yanında yer almak onurlu bir davranıştır. Eğer onurları var ise, Sayın Devlet Başkanımızı sevmeye bilirler sevmek zorunda da değiller, Dünya Türklerinin yaşayan efsanevi lideri Cumhur İttifakı’nın şerefli lideri Sayın Bahçeli’yi de sevmeyen olabilir, onlara soruyorum Devletinizi de mi sevmiyorsunuz, devleti olmayanın vatanı olmaz, ailesine sahip çıkamaz, dinini özgürce yaşayamaz bu aziz Topraklar da milliyetçiyim diyen ulusalcıyım diyen bu zorlu süreçte Devletinin yanında batı ve üst akılla dik duran Devletimizin yanında birlikte dik durmak bir kurtuluş savaşı kadar önemlidir. Üst aklın Doğu Akdeniz'de kurduğu oyunu fırsat bilen bazı çevreler gelecek seçim ile ilgili senaryolar hazırlanmaktadır. Önemli olan bu zorlu sürece birlikte göğüslerimizi siper etmektir. Seçim zamanı herkes millet huzurunda eteğindeki taşları o zaman dökebilir. Aziz milletimizin her bireyi her şeyi görüyor seçim hesabı yapmaktan lütfen vazgeçiniz. Libya’da Doğu Akdeniz’de, Güney sınırlarımızda, Ermenistan sınırında ve yurt içinde şerefle mücadele eden Devletimizin yanında olunuz.

Pandemi’den dolayı dünyanın en güçlü Devletleri yaşlıları bile bile ölüme terk ederken, Devletimiz yaşlı ve genç insana sahip çıktığını hala göremiyormusunuz. Bu Devletimizin, milletine olan vefa borcunu elinden geldiği kadar yapmaktadır. Markon denen kişilik erozyonuna uğramış yaşlı bir koca karının yönlendirmesiyle Akdeniz’i karıştırmak isteyen bu yaşlı karının kocasına şunu hatırlatmak isterim, Çanakkale’de sizi derin sulara gömdük. Güney cephesinde geldiğiniz gibi gittiniz. Yunanistan halkına şunu hatırlatmak isterim Doğu Akdeniz Türk milleti için bir Çanakkale’dir bir Kafkas cephesidir. Bir kutül ameredir, bir Medine nuhasarasıdır, bir yemendir, bir Doğu cephesidir bir Filistin cephesidir.

O dönemde yaşananlar bugünde yaşanabilir. ABD ve üst akıl batı, İsrail, ABD ve onlarla işbirliği yapan Bahreyn, Sudi Arabistan, birleşik Arap emirlikleri hatta mısır aynı senaryoda ve cephede yer almaktadırlar.

Efendimiz veda hutbesinde diyor ki mümin müminin kardeşidir. Ne yazık ki bazı Arap ülkeleri bizim kardeşimiz değilmiş. Aynı dili konuşan aynı milletin mensubu olan Filistin’i arkadan hançerleyen İslam ve Filistin davasına ihanet eden yazıklar olsun bu ülkelere, çünkü üst aklın ve İsrail'in uşağı olmuşlar. Bir asır evvel oynanan oyunu ABD-AB Siyonizm ve Yunanistan üzerinden günümüzde aynı oyunu oynamak istemektedirler. Girit'ten başlayıp Karaağaca kadar üstler Kur'an Batı ülkemizi kuşatmak istemektedir. Türkiye'deki Türk düşmanı PKK'yı ve terör örgütünü kullanmaktadırlar, ama unuttukları bir şey var Alparslan ile Anadolu'ya birlikte giren Türkler ve Kürtler ve diğer unsurların 1000 yıl içerisinde kan bağı oluşturarak akraba olduğumuzu unutmuşlardır. Hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli birer bireyleridir.

Geçmişte sizi İngilizler kullanmıştı, bugün de İsrail ABD ve Makron denen yaşlı karının kocası bir asır evvel ki yanlışa sürüklemektedir. Dünya yeniden kurulur Türkiye Cumhuriyeti dünyada yerini alır, ama sizin kurulacak olan dünya düzeninde bir devletiniz olmayabilir. Aslında iki halk birbirine çok yakın, kilise ve devletin siyaseti Yunan halkını bir maceraya sürüklemektedir. Devletinizi yönetenler tarihin derinliklerine inip gerçeği görürseniz Mora’da başlayıp (1820)’ de Girit ile devam eden Megaidanizin, kalanını geçmişte gerçekleştirmek istediğiniz, âmâ ne yazık ki, İzmir’de denize döküldünüz. İngiltere hariç tüm üst akıl AB Almanya dışında aynı davulu çalmaktadırlar. Türkiye karşıtı batı ve pusuda bekleyen Rusya federasyonu bu milleti bir daha denemeyin eğer denemeye kalkarsanız fatura herkes için ağır olur. Türk ve dünya kamuoyuna saygılarımla arz eder milletimizin bu zorlu süreçte vatan hainleri hariç birlikte olmaya dik durmaya onurlu olmaya davet ederken saygılarımla milletimize arz ederim."

Alaattin Çakıcı