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PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi

Ankara'da 3 ton kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 10:10
Ankara'da 3 ton kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi

ANKARA - Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerinceÂ Ankara'da dÃ¼zenlenen operasyonda, 3 milyon TL deÄŸerinde 3 ton 20 kilogram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ankara GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmada; kentteki bir depoya bandrolsÃ¼z ve sahte bandrollÃ¼ tÃ¼tÃ¼nlerin konulduÄŸu ve buradan sevkiyatÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± tespit edildi. Belirlenen adrese baskÄ±n yapan ekipler, satÄ±ÅŸa hazÄ±r halde 126 Ã§uval ve pakette 2 ton 820 kilogram bandrolsÃ¼z tÃ¼tÃ¼n ile 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollÃ¼ tÃ¼tÃ¼n olmak Ã¼zere toplamda 3 ton 20 kilogram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi.Â KaÃ§ak tÃ¼tÃ¼nlerin piyasa deÄŸerinin 3 milyon TL olduÄŸu tespit edildi.

Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaÃ§ak TÃ¼tÃ¼nAnkara
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