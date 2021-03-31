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Bingöllü gençler Çanakkale ruhunu yaşadı

Bingöl'ün Genç ilçesinden 45 genç, Çanakkale gezisine katıldı. Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, bir süre kaymakamlığını yaptığı Genç ilçesinden gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Gençliler Spor Kulübü Derneği’ne üye 45 genç, 3 günlük gezide Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Mart 2021 Çarşamba 14:12
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Bingöllü gençler Çanakkale ruhunu yaşadı

BİNGÖL - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip, Gençliler Spor Kulübü Derneği'nce yürütülen 'Çanakkale Ruhu' projesi kapsamında, ilçe merkezinde yaşayan 45 genç, Çanakkale'ye gitti. Gençler, gittikleri Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Mehmet Akif Ersoy’un müzeye çevrilen evini gezdi. Genç eski Kaymakamı ve şu an Çanakkale Vali Yardımcılığı yapan Abdullah Köklü, gençlerle yakından ilgilendi.

'O RUHU ARKADAŞLARINIZA DA ANLATIN'

3 yıldan fazla görev yaptığı Bingöl'ün Genç ilçesini, güzel düşünceler ve iyi hatıralarla andığını ifade eden Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, "Görev sürem içerisinde kültür merkezimizi, okullarımızı, spor alanlarımızı size kazandırmaya çalıştık. Bugün buradasınız, Çanakkale’yi geziyorsunuz. Burada yaşadığınız o ruhu arkadaşlarınıza da anlatınız. Bütün kardeşlerimizin gelip buraları görmelerini istiyoruz" dedi.

'GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN ÇANAKKALE RUHU ŞART'

Bu tür gezilerin gençlerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Gençliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Emrullah Kılıç ise, gezi projesine destek verenlere teşekkür etti. Emrullah Kılıç, "Herkesin Çanakkale gibi büyük bir panoramik müze olan ve ruh taşıyan Gelibolu Yarımadası'nı gezmesi lazım. Biz de aynı düşüncedeyiz. Çanakkale ruhunun bu gençlikte oluşması lazım. Çünkü Çanakkale Zaferi varlık ile yokluk mücadelesinin, inancın zaferidir. Güçlü yarınlar için Çanakkale ruhu şart. Gençliler Spor Kulübü Derneği olarak bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Geziye katılan gençler de, Çanakkale ruhunu yerinde yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını söylediler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bingöllü GençlerÇanakkale Ruhu
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