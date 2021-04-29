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'Eren-13' ve 'Eren-14' operasyonları başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla eş zamanlı olarak Şırnak'ta 'Eren-13 Cudi-Besta', Hakkari'de ise 'Eren-14 Kazan-Oğul' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2021 Perşembe 09:44
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'Eren-13' ve 'Eren-14' operasyonları başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yapılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde de terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren-13 Cudi-Besta', Hakkari'de ise 'Eren-14 Kazan-Oğul' operasyonları başlatıldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonlarda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel (352 operasyonel tim) görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak'ta başlatılan 'Eren' operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 işbirlikçi yakalandı; 666 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Eren' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı sürdürüleceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeröristTerörOperasyonEren14Eren13HakkariŞırnak
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