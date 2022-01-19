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Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Ermenistan ile karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:58
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Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiği belirtildi. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verilirken Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır"denildi.

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının da Erbil olduğu belirtilerek, "Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UçuşUçakErmenistanTürkiye​​​​​​​Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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