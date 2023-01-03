Erzincan'da mobilya deposunda yangın

ERZİNCAN’da bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firmaya ait mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve itfaiye araçları ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması başlattığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alıp, firma sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.