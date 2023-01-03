Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.681,30
ALTIN
1.106,23
DOLAR
18,74
STERLİN
22,37
EURO
19,78
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 450...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Erzincan'da mobilya deposunda yangın

03 Ocak 2023 Salı 14:32
Erzincan'da mobilya deposunda yangın

ERZİNCAN’da bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firmaya ait mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve itfaiye araçları ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması başlattığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alıp, firma sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanMobilya Deposunda Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis
Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis
Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor
Fırtına Deresi, kirlilikten kurtuluyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans