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'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na sembolik 81 fidan

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oluşturulan 'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na 81 il için 81 fidan dikildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:57
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'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na sembolik 81 fidan

KOCAELİ - Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği programda, Kuştepe Mesire alanında 'Hatay Yangını Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Temel Çorlu, gençlik meclisi üyeleri ve çocukların katıldığı programda fidanlar dikildi. Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Hatay’da çıkan yangında kül olan ormanlar için büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Burada oluşturduğumuz 'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na 81 ilimizi temsilen 81 fidan dikiyoruz. Yaşadığımız şehirde olabildiğince yeşil alan sayısını artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, bulduğumuz alanları yeşillendiriyoruz. Dünyada bütün canlılara değer vermeliyiz ve sevmeliyiz. Yavrularımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hatay Yangını Hatıra OrmanıKocaeliSembolik 81 Fidan
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