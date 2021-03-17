Kar, Antalya- Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

ANTALYA - Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli karayolunun Yukarıkaraman- Söğüt arasında kalan bölümünde kısa süreliğine yol trafiğe kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar kürüme çalışmaları sonrasında yolda bekleyen büyük araçların geçişine izin verildi. Ekiplerin ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtildi.
DHA