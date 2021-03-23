Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1349
ALTIN
442.103
DOLAR
7.8909
STERLİN
10.8144
EURO
9.3782
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim...
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek
Jeotermal kaynaklar ve doğal...

Kızılay’dan Bangladeş’te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli

Bangladeş’te bulunan kamp alanlarında çıkan yangın sonrası Arakanlı Müslümanların bulunduğu 10 binden fazla barınak kullanılamaz hale geldi. Yangında Türkiye’nin yaptığı hastane de büyük hasar alırken, hasta ve yaralılar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi. Bölgede bulunan Kızılay ekipleri yangından etkilenenlere yardım için ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2021 Salı 14:19
0 Okunma
Kızılay’dan Bangladeş’te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli

İSTANBUL - Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampta henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 10 binden fazla barınak kül oldu. Kamplar içinde bulunan hizmet merkezlerinin de yandığı faciadan 55 binden fazla göçmen etkilendi. 2 bin 800’den fazla aileden yaklaşık 12 bin kişi başka kamplara gönderilirken, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kayıplar da bulunuyor. Sivil savunma, itfaiye, Bangladeş Kızılayı ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği yangına Türk Kızılay’ın Bangladeş’teki daimi delegasyonunda bulunan afet uzmanları da destek veriyor. Türk Kızılay uzmanları yangının ardından Arakanlı Müslümanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için hızla tasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına da başladı.

TÜRKİYE’NİN YAPTIRDIĞI HASTANE DE YANDI

Yangında, mülteci kamplarının en büyük sağlık merkezlerinden biri olan ve Türkiye tarafından yaptırılan hastanenin de kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hasta ve yaralılar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bangladeş’in Coxs Bazar bölgesini etkileyen yangın dolayısıyla son derece üzgünüz. Kızılay ekiplerimiz de Bangladeş Kızılayına bağlı ekipler ve gönüllülerle birlikte sahada çalışmalarını yürütüyor. Tüm dualarımız yangından etkilenen Rohinyalılar, bölgede bulunan topluluklar ve yangınla cesurca mücadele eden ekiplerle birlikte. Dualarımız yangından etkilenenler için” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BangladeşKızılayKamp AlanıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri
Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans