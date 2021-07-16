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Midyat'ta aşılama seferberliği sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Temmuz 2021 Cuma 14:27
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Midyat'ta aşılama seferberliği sürüyor

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde koronavirüse yönelik aşılama çalışmaları sürüyor. İlçenin en işlek caddesinde oluşturulan 'Aşı Uygulama Alanı'nda vatandaşlar ikna edilerek ücretsiz aşı yapılıyor.

Aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Mardin'de aşıya ulaşımın kolaylaştırılması ve aşı konusunda çekinceleri olan vatandaşların ikna edilmesi amacıyla Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce çalışma sürüyor. Bu kapsamda ilçenin en işlek caddesinde 'Aşı Uygulama Alanı' oluşturuldu. Aşı konusunda çekincesi olan vatandaşlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilen alanda daha sonra vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor.

Koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinen Midyat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sertaç Çelebi, "Şu an yoğun bakımda yaptığımız çalışmalarda aşı olanların hiçbiri yoğun bakım ihtiyacı hissetmedi. Normal servislerde tedavilerini oldular ve evlerine gönderdik. Çoğu da evlerinde tedavilerini sürdürdüler. Bu yönden rahat olsun vatandaşlarımız, bize güvensinler. Aşılarını mutlak surette yapsınlar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşılama SeferberliğiMidyat
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