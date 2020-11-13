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MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Kasım 2020 Cuma 12:21
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MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fiili Silah Atış EğitimleriMSBDoğu Akdeniz
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