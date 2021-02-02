Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1516
ALTIN
425.507
DOLAR
7.1597
STERLİN
9.7749
EURO
8.6256
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor
Namık Kemal Üniversitesi 40...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik...
TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı
TOKİ 58 ilde 145...

Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama!

Pegasus Havayolları İsrail resmi otoritelerinin aldığı uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararının ardından İsrail’e uçuşların karşılıklı olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2021 Salı 13:44
0 Okunma
Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama!

İSTANBUL - Pegasus Havayolları İsrail ile yapılacak karşılıklı seferlerinin 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu duyurdu.

Resmi İnternet sitesinden uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail resmi otoritelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararı gereğince, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferlerimiz 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Bilet işlemlerinizi flypgs.com web sitemiz ve Pegasus Çağrı Merkezi üzerinden yapabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PegasusIsrailUçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da izinsiz gösteri yapan gruba müdahale: 24 gözaltı
Ankara'da izinsiz gösteri yapan gruba müdahale: 24 gözaltı
Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz
Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz
Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’
Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans