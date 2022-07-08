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Sivas'ta şehit annelerinin hüzünlü bayramı

08 Temmuz 2022 Cuma 15:18
Sivas'ta şehit annelerinin hüzünlü bayramı

SİVAS - Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tunceli'de 17 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Faruk Aydoğdu'nun mezarını ziyaret eden annesi Nuran Aydoğdu, "Anneler bizim gibi ağlamasın. Allah bu acıyı bize gösterdi ama başka kimseye göstermesin. Ne mutlu ki şehit annesiyim" dedi.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliklerde bayram arifesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelenler, burada Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit aileleri mezarları temizleyerek su döktü. Kabir ziyaretinde bulunanlar ardından kabristanlığın içinde bulunan Şehitler Müzesi'ni gezdi. Ziyaretçiler, şehitlerin kişisel eşya ve fotoğraflarının sergilendiği müzede duygu dolu anlar yaşadı.

'NE MUTLU Kİ ŞEHİT ANNESİYİM'

2005 yılında Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Faruk Aydoğdu'nun annesi Nuran Aydoğdu, oğlu olmadan geçireceği 17'nci Kurban Bayramı olduğunu belirterek, "Bayramın gelmesini hiç istemiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Anneler bizim gibi ağlamasın. Allah bu acıyı bize gösterdi ama başka kimseye göstermesin. Ne mutlu ki şehit annesiyim" dedi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 2010 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Eyce'nin annesi Nebahat Eyce ise, "Bayramda üzüntü ve burukluktan başka bir şey düşünemiyoruz. Ama hayat devam ediyor. Yaşamak zorundayız, geride evlatlarımız var. Evim, çocuğum, torunum var. Onlarla birlikte geçinip gidiyorum ama acısı hala aynı. Evladım şehit olalı 12 sene oldu. Acısı ilk günkü gibi hiç değişmez. Ben ölene kadar acısı değişmez. Ben öldükten sonrasını bilmiyorum. Rabbim askerlerimizi, polislerimizi, bütün Müslümanları korusun. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Çok sabrediyoruz. Allah isyan ettirmesin, şükrettirsin. Herkesin de bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivasşehit Anneleri
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