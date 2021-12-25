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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 12:26
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 13-15 Mayıs 2022'de 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' düzenlenecek.

Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' yapılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'dünyanın en büyük açık hava müzesi' olma yolunda ilerlediği belirtilen bölgenin fotoğrafseverleri ağırlamaya hazırlandığı kaydedildi. Etkinlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde, tarihi alanın tanıtılmasına katkı sağlanması ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenecek.

Profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçıların da katılabileceği yarışmada dereceye giren birinciye 10 bin lira ve 'TFSF Altın Madalya', ikinciye 6 bin lira ve 'TFSF Gümüş Madalya', üçüncüye 4 bin lira ve 'TFSF Bronz Madalya', 3 adet 2 bin liralık mansiyon, 'Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü' olarak 3 bin lira, 'Jüri Özel Ödülü' olarak 2 bin lira verilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda ise Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF Temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alacak. Yarışma takvimine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'https://catab.ktb.gov.tr/' internet sitesinden ulaşılabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto MaratonuTarihi Gelibolu Yarımadası
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