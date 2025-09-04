Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Düzenleme Komitesi Başkanı Sayar, basın toplantısı için geldiği Antalya'da elektrikli araç kullanımının hızla arttığını söyledi.

Ülkede elektrikli otomobil üretiminin yapıldığını anlatan Sayar, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin markası. Beş girişimci bir araya gelip, TOGG markasını oluşturdu. Şu anda Türkiye'de en çok satılan marka TOGG. Hemen arkasından dünya devleri geliyor. Elektrikli araç üretiminde dünyada lider olan şirketler, Türkiye'de ciddi miktarda elektrikli otomobil satışı gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Sayar, Türkiye'deki otomotiv üretimi konusunda TOGG'un dışında yeni markaların da üretimlerine yakın zamanda başlayacağını, birçok elektrikli modelin üretileceğini vurguladı.

Bunlardan birinin Ford Otosan'ın ürettiği Ford Transit'in elektrikli minibüsü olduğuna dikkati çeken Sayar, şöyle devam etti:

"Bu, Avrupa'da da çok tutan bir marka oldu. Türkiye'de olduğu kadar. Bunun dışında elektrikli otobüs üretiminde de çok iyi durumdayız. TEMSA, Karsan, Otokar, Anadolu Isuzu bu şirketlerin hepsi Türkiye'deki fabrikalarında elektrikli otobüs üretiyor. Zaten biz dünya genelinde özellikle otobüs üretiminde önemli yere sahibiz. Dolayısıyla sektörler, şirketler, elektrikli araç üretimine geçişe hızla devam ediyor."

"Tek şarjla 2,5-3 bin kilometre yapan araçlar test aşamasında"

Eskiden beri elektrikli araçlara geçişin önünde birkaç engel olduğuna değinen Sayar, şunları kaydetti:

"Bir tanesi akü kapasitesi yani batarya kapasitesi çok düşüktü. Dolayısıyla menzil çok azdı. İlk çıkan araçların bundan 10 sene önce, ortalama 150-200 kilometre menzili vardı. Sürüş şartlarına göre bu menzil daha da kısalabiliyor. Mesela yazın veya kışın ısıtmaya da ya da klimaya ihtiyacı olduğunda elektrikle çalışacağı için menzili bunlar da önemli ölçüde düşürüyorlardı. Fakat geldiğimiz noktada elektrikli araçların menzilleri oldukça arttı. Piyasada satılan elektrikli araçların 800 kilometreye kadar menzili olanları var. Bunlar Türkiye'de de satılıyor."

Sayar, dünyada tek şarjla 2,5-3 bin kilometre yapan araçların test aşamasında olduğunu vurgulayarak, eskiden yaşanan menzil probleminin bugün iyice azaldığını ifade etti.

Elektrikli araçların 3-4 sene sonrasında içten yanmalı motorlu araçların yapamayacağı menzillere ulaşacağına işaret eden Sayar, şarj süresinin artık eskisi kadar uzun olmadığını vurguladı.

Elektrikli araçların her sene menzilinin arttığını ifade eden Sayar, her sene bataryalarda teknolojik gelişim arttığı için menzilin de arttığını söyledi.

Sayar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 4-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek IAEE MECA 2025 Konferansı'nda elektrikli otomobille ilgili oturumun olacağına değindi.

Sayar, elektrikli araca talebin hızlı arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de, yollarda 300 bin elektrikli araç var. Ama 2019'da bu sayı 1000 idi. Elektrikli araç sayısında 2019'daki 1000 sayısından 300 bine geldik. 2023 sonunda bu sayı 15 binlerdeydi. Çok hızlı şekilde büyüdü ve büyüme devam edecek. 2030'da Türkiye yollarında 1,5 milyon elektrikli araç göreceğiz. Elektrikli araç satın almaktan ve kullanmaktan korkmayın. Çünkü temmuzda Türkiye'de satılan her 100 aracın 21'i elektrikli oldu. Türkiye, elektrikli otomobil üretiminde bir fark yarattı. Her şeyi, otomotiv endüstrisini tamamen değiştiren bir konu. Ciddi dönüşüm sürecindeyiz, sektör de dönüşüyor."