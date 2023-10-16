Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek 102 bin 656'ya düştü.

Konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

Eylülde konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 42 azaldı

Eylülde yabancılara 2 bin 930 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 42 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı, yüzde 2,9 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 1007 konutla Antalya, 978 konutla İstanbul ve 211 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalışla 28 bin 64 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Eylülde Rusya vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 327 konutla İran, 191 konutla Irak ve 148 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalarak 8 bin 446 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 olarak belirlendi.

Eylül ayındaki ipotekli satışların 1971'i, ocak-eylül dönemindeki satışların da 48 bin 865'i ilk el satış oldu.

Diğer konut satışları ağustosta azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 94 bin 210'a düştü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalışla 739 bin 190 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 30 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 29,7 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 268 bin 597 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 72 bin 168'e indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 631 bin 477 olarak kaydedildi.