Haber: Damla Oya Erman

Mardin Müzesi ve Diyarbakır Restorasyon ve Koruma Bölge Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen kazılarda, araştırmacılar tarafından keşfedilen yetkisiz kazı çukurları, mimari kalıntılara ve arkeolojik özelliklere zarar vermişti. Ancak bu çalışma, buna rağmen yaklaşık 100 metrekarelik büyük bir mozaik zeminin ortaya çıkmasına olanak tanıdı.

Roma dönemine tarihlenen bu kırsal villada bulunan mozaikler, balık pulları, üçgenler, altıgenler, deniz canlıları ve ağaçları detaylı bir şekilde tasvir ediyor. Mardin Müzesi Direktörü Abdulghani Tarkan, mozaiklerin bölgeye özgü olduğunu ve sitenin zararına rağmen oldukça iyi durumda olduğunu belirtti.

Kurtarma kazıları, bu antik villa kompleksinin önemli bir bölümünü gün yüzüne çıkardı ve arkeologlar, bu nadir buluntuların yakın zamanda Mardin Müzesi'nde sergilenmesi için çalışmalara devam ediyor.