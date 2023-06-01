Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2022 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019'da yüzde 21,1 iken 2022'de yüzde 20,2'ye geriledi.

Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 23,6'sının "obez", yüzde 30,9'unun "obez öncesi" olduğu tespit edildi.

Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 16,8 ve yüzde 40,4 olarak belirlendi.

Son 6 aylık dönemde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022'de yüzde 31,3 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 29,4 ile ishal, yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi.

Söz konusu yılda 7-14 yaş grubundaki çocuklarda da yüzde 27,1 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.

Son 12 aylık dönemde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29,7, 2022 yılında da yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bel bölgesi problemlerini yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri takip etti. Bunları sırasıyla yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji izledi.

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28 iken 2022'de artarak yüzde 28,3 oldu. Bu oran geçen yıl erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olarak hesaplandı. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022'de yüzde 68'e geriledi.

Alkol kullanan bireylerin oranı azaldı

Son 12 ay içinde, alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 14,9 iken 2022 yılında azalarak yüzde 12,1 oldu. Bu oranın geçen yıl erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 5,9 olarak belirlendi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2019 yılında yüzde 85,1 iken 2022'de yüzde 87,9'a yükseldi.

Son 12 ay içinde, hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2019'da yüzde 10,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 9,7 oldu. Bu oran, 2022'de erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tespit edildi.

En çok faydalanılan koruyucu hizmet tansiyon ölçtürme

Son 12 ay içinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında yüzde 50,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 44,7'ye geriledi. Geçen yıl kolesterolünü ölçtürenlerin oranı yüzde 39,6 ve kan şekerini ölçtürenlerin oranı yüzde 41,6 olarak belirlendi.

AA