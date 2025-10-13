İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 11,4 artarak 2 milyon 290 bin 485'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül verisine çok yakın gerçekleşti. Bu döneme ilişkin rekor 2022 yılında 2 milyon 295 bin 393 adetle kırılmıştı.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirinde yüzde 77,5'lik artış

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 10,7 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 77,5 artışla 105 milyar 569 milyon 443 bin liraya ulaştı.

Ocak-eylül dönemi rakamları

Ülke genelinde 2020-2025 yılları ocak-eylül dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

Yıllar (ocak-eylül) Satılan gayrimenkul adedi 2025 2.290.485 2024 2.055.408 2023 2.172.089 2022 2.295.393 2021 1.988.022 2020 2.048.291

Muhabir: Uğur Aslanhan