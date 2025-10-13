ANKARA (AA) - 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu'nda da MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ankara üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüğü personeli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye birimi tarafından afet farkındalık eğitimi düzenlendi, deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı.

MEB AKUB üyeleri, öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu, ardından gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı.

Öğretmenler ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okulun tahliyesi yapıldı, tatbikat doğrultusunda bir öğrencinin sedyede tahliyesi gerçekleştirildi.

ABB itfaiye birimi görevlilerince de yangın sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgiler paylaşıldı, ardından yapılan tatbikatta yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke genelinde tüm okullarda yapılan eş zamanlı afet farkındalık eğitimi, deprem tahliye tatbikatı ve yangın söndürme tatbikatı İstanbul'da da uygulandı.

Bakanlığın 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında, Ataşehir'deki Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki tatbikat başarılı şekilde tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13 Ekim'in 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' olduğunu, bu kapsamda farkındalık oluşturmak adına 81 ildeki okullarda tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Yentür, 3 milyon öğrencinin bu sabah afet farkındalığıyla güne başladığını dile getirerek, 'Tatbikatları çok önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizdeki afetlerin ortadan kaldırılması mümkün değil. Ancak bunların eğitimle, bilinçle azaltılması, minimize edilmesi ve ön tedbirlerini alması mümkün. Her şeyin başının eğitim olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı afet ve risk kartlarının olduğuna dikkati çeken Yentür, 'Afete hazırlık noktasındaki farkındalığı sınıflardan evlere, sokaklara, ülkemizin bütününe yaymak istiyoruz. Bugün de gördüğünüz üzere çocuklarımızın daha önceden Bakanlığımızın yapmış olduğu eğitimler çerçevesinde bilinçli bir şekilde tahliye canlı gerçekleştirdik.' diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş da öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak ve buna hazır bir toplum hale getirebilmek için bu tatbikatların önemli olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, tatbikatların düzenli olarak yapılacağını belirterek, 'Eğitimi sadece okulda ve öğrencilere değil aynı zamanda velilere ve çalışanlarımıza da iletmek amacımız var. Bu nedenle ailelerde afet planı hazırlanması, afet çantası hazırlanması, toplanma alanı belirlenmesi, evde riskli alanların belirlenmesi ve deprem anında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmesi için bu çalışmaları öğrencilerimize ve çalışmalarıma ayrıca eğitim olarak veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

İzmir

İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda yapılan tatbikata, okuldaki 610 öğrenci ve 46 öğretmen katıldı.

Senaryo gereği okulda alarmın çalmasının ardından öğrenciler sınıflarda 'çök-kapan-tutun' hareketini uyguladı.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenlerin koordinesinde binayı kontrollü şekilde tahliye ederek okul bahçesinde toplandı.

Tatbikatın ardından 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' bilgilendirilmesi yapılarak, afet çantası ve içinde bulunması gereken malzemeler tanıtıldı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen tatbikatta sirenin çalmasıyla öğrenci ve öğretmenler 'çök-kapan-tutun' yaptı.

Ardından öğrenciler binadan tahliye edildi.

Senaryo gereği sınıflarından çıkamayan öğrencilere AFAD ekipleri yardımcı oldu.

Deprem sonrası oluşabilecek yangına ilişkin de tatbikat yapıldı. İtfaiye personeli, yangın anında neler yapılacağına ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağına ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Uşak

Uşak'ta kent genelinde eş zamanlı yapılan tatbikat kapsamında saat 11.00'de tüm okullarda siren çaldı.

TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki sınıflarda olan öğrenciler sıraların kenarında yaşam üçgeni oluşturdu.

İkinci sirenin çalmasının ardından öğrenciler, yangın ve okul merdivenlerinden binaları tahliye ederek okul bahçesindeki güvenli bölgelerde sınıflarına göre daireler oluşturdu.

Daha sonra görevli her öğretmen kendi sınıfının yoklamasını aldı.

Yoklamaların tamamlanmasının ardından okul yöneticilerine ve arama kurtarma ekiplerine bilgi verildi.

Denizli

Denizli'de Hayırseverler Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği yangın sireni çaldı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrenciler kontrollü şekilde bahçede toplandı.

Tatbikat kapsamında sağlık ve diğer arama kurtarma ekipleri okul çevresinde hazır bekledi.

Adana

Adana'da Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği yangın sireninin çaldığı okuldaki öğretmen ve öğrenciler, bahçede toplandı.

Tatbikat kapsamında Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, bir sınıftaki temsili yaralı öğrenciyi sedyeyle çıkardı.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Salim Güven İlkokulu'nda da senaryo gereği meydana gelen deprem nedeniyle siren çaldı.

Sınıflarda 'çök-kapan-tutun' hareketini uygulayan öğrenciler, ikinci siren sesinin ardından öğretmenlerin eşliğinde okul bahçesine indi.

Tatbikat kapsamında çocuklara afetlere ilişkin eğitim verildi.

Hatay

Hatay'daki okullarda da Milli Eğitim Bakanlığının 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği deprem sireninin çaldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı 75. Yıl Orta Okulu'nda öğrenciler, 'çök-kapan-tutun' hareketini yaptı.

Daha sonra öğretmenlerin desteğiyle binadan tahliye edilen öğrenciler, bahçede sıraya girdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 460 okulda eş zamanlı deprem ve yangın sonrası tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Hem deprem hem yangın senaryosunun uygulandığı Remzi Özer Yatılı Ortaokulu'nda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler gösterildi.

